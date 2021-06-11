7 نصائح هامة لتفادي مشكلة التعرق في يوم زفافك!

التعرق نهار الزفاف، قد يكون من بين المشاكل التي قد تواجهها كل عروسه في يومها الكبير! إن كنتِ عروسه مستقبلية، فلا بدّ من معرفة ما هي أبرز الخطوات التي تساعدكِ في تفادي هذه المشكلة المزعجة. في ما يلي سنقدّم لكِ أبرز النصائح التي تساعدكِ في تجنّب مشكلة التعرّق! اكتشفيها لتكوني عروس حلوه ومرتاحة في يومكِ الكبير.





مرّري قطعة من الثلج على وجهكِ

يساعد الثلج في تصغير مسامات الوجه، الأمر الذي يمنع البشرة من التعرّق وبخاصّةٍ في الأيّام الحارّة. قبل تطبيق المكياج، احرصي على تمرير قطعة من الثلج على وجهكِ لتفادي هذه المشكلة المزعجة.





اختاري مستحضرات المكياج المناسبة

يوم زفافكِ، احرصي على تطبيق مستحضرات مكياج تمنع التعرّق. اختاري مستحضرات ذات تركيبة خفيفة وخالية من الزيوت، تمنع تعرّق البشرة وتخرّب المكياج.





دعي رذاذ الوجه يكون رفيقكِ!

لتفادي المعاناة من التعرّق وللشعور بالإنتعاش طيلة نهار العرس، الجئي إلى رذاذ الوجه! كما أنّ هذا المستحضر سيساعدكِ في تثبيت المكياج أكثر فأكثر وتفادي تخرّبه.





اعتمدي تسريحة الشعر المرفوع

إن كنتِ من الأشخاص الذي يواجهون التعرّق بشكلٍ كبير، احرصي على اختيار تسريحة الشعر المرفوع نهار زفافكِ وذلك لتفادي هذه المشكلة المزعجة. من تسريحات العرايس يمكنكِ اختيار الكعكة أو ذيل الحصان مثلاً، لأنّ انسدال الشعر سيزيد من التعرّق بشكلٍ ملحوظ وبخاصّةٍ في الأيّام الحارّة.





اشربي كميّة كافية من المياه

إن كنتِ تريدين محاربة التعرّق في يوم زفافكِ، احرصي على تأمين كلّ الرطوبة لجسمكِ. من الضروريّ شرب كمّيات كافية من المياه للوصول إلى هذا الهدف. يمكنكِ أيضاً إضافة مكعّبات من الثلج إلى المياه لتبريدها والشعور بالإنتعاش لدى شربها.





أزيلي الشعر تحت الإبطين بواسطة الشمع

من المحبّذ عدم إزالة الشعر الزائد في هذه المنطقة بالشفرة واستبدالها بالشمع. هذه الطريقة الأخيرة، تدوم لوقتٍ أطول، تزيل خلايا الجلد الميّتة، تفتح بصيلات الشعر وتسمح بالتالي باختراق أعماق البشرة للتخلّص من السموم لتساعدكِ في التخلّص من مشكلة التعرّق بشكلٍ ملحوظ. لذلك، احرصي على إزالة الشعر تحت الإبطين بواسطة الشمع كي تتفادي هذه المشكلة نهار زفافكِ.





طبّقي مضاد للتعرّق

يعمل هذا المستحضر على الحدّ من عملية التعرّق، من خلال تضييق مسام الغدد العرقيّة بواسطة الجل الذي يحتوي على أملاح الألمنيوم. لذلك، فإن استعمال هذا المضاد هو بمثابة علاج للتعرّق، يستغرق وقت معيّن حسب افرازات الغدد العرقية. إن كنتِ تعانين من مشكلة التعرّق، لا تتردّدي في تطبيق هذا المستحضر بهدف محاربة هذه المشكلة نهار زفافكِ. من المفضّل تطبيقه في الليل قبل النوم، كون حرارة الجسم تنخفض ويمكن للمضاد أن يعمل بطريقة أفضل من النهار.