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تُباع بدولاراً واحداً دعمًا للثقافة.. تركي آل الشيخ يعلن عن روايته الجديدة
الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:08 م
نور طلعت
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أعلن المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن روايته الأولى "تشيللو" ، والمقرر بيعها في معرض الكتاب في الرياض.
وسُتباع هذه الرواية بدولار أمريكي واحد في كل أنحاء العالم دعماً للثقافة .
ونشر تركي أل الشيخ، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي"تويتر" صور للرواية وعلق عليها قائلاً:"وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر.. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاءالله.. وستتحول إلى فيلم سينمائي قريبًا".
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