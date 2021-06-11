تُباع بدولاراً واحداً دعمًا للثقافة.. تركي آل الشيخ يعلن عن روايته الجديدة





أعلن المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن روايته الأولى "تشيللو" ، والمقرر بيعها في معرض الكتاب في الرياض.



وسُتباع هذه الرواية بدولار أمريكي واحد في كل أنحاء العالم دعماً للثقافة .



ونشر تركي أل الشيخ، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي"تويتر" صور للرواية وعلق عليها قائلاً:"وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر.. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاءالله.. وستتحول إلى فيلم سينمائي قريبًا".