Advertisements

تُباع بدولاراً واحداً دعمًا للثقافة.. تركي آل الشيخ يعلن عن روايته الجديدة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements


أعلن المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن روايته الأولى "تشيللو" ، والمقرر بيعها في معرض الكتاب في الرياض.

وسُتباع هذه الرواية بدولار أمريكي واحد في كل أنحاء العالم دعماً للثقافة .

ونشر تركي أل الشيخ، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي"تويتر" صور للرواية وعلق عليها قائلاً:"وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر.. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاءالله.. وستتحول إلى فيلم سينمائي قريبًا".

أخبار تهمك

تعرف على مواعيد المنتخب المصري في بطولة كأس العرب

منذ 41 دقيقة

هزائم تاريخية وعقدة أزلية في تاريخ مواجهات إيطاليا وتركيا قبل افتتاح اليورو (أرقام)

منذ 42 دقيقة

قرار مثير من بايرن ميونخ بشأن الصفقات الجديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ 40 دقيقة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 22 ساعة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 17 ساعة

ملامح الموجة الرابعة من كورونا حول العالم

منذ ساعة

"ساحر" بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ يوم

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

منذ ساعة و 11 دقيقة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

02:01 م

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

01:30 م

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

08:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

09:00 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا