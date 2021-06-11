هل حلمتِ يوماً ما بالانضمام إلى عالم الموضة؟ نحن هنا لنقدّم لكِ في هذا المقال أبرز الشهادات الجامعية التي تسمح بالدخول إلى هذا المجال. في الواقع، هناك العديد من المهن التي يمكنكِ التخصص بها، فالأمر لا يقتصر على أن تكوني مصممة أزياء فقط! مواهب كثيرة مخفية تضع جهوداً خلف الكواليس لكننا ربما لا نسمع بها وهي عادةً تشارك مثلاً في عروض الأزياء والحملات الإعلانية لتصاميم جديدة وغيرها العديد. تابعي القراءة وتعرفي على المزيد عن أبرز وأهم الشهادات الجامعية التي تؤهّلكِ للإنضمام إلى مجال الموضة.





5 شهادات جامعية تؤهلك للإنضمام إلى مجال الموضة:-





1- شهادة جامعية في تصميم الأزياء

شهادة جامعية في تصميم الأزياء تمنح الطلاب تدريب على أحدث التطورات في صناعة الأزياء. إنه خيار شائع للعديد من الأشخاص الذين يرغبون في نقل أفكارهم من الخيال إلى قطعة ملابس تباع إلى المستهلك. تشمل برامج تصميم الأزياء تدريب مكثّف في الرسم الفني، صنع النماذج، الخياطة، التسويق، وكيفية إستخدام أحدث البرامج في صناعة الملابس.





2- شهادة جامعية في تجارة الأزياء

شهادة جامعية في تجارة الأزياء مبنية على فهم ودراسة سوق الموضة العالمي. ترتكز هذه المهنة على شراء القطع والملابس وتوزيعها على المتاجر الكبرى، حيث يتمّ الجمع بين إدارة الأعمال وتوظيف الذوق الخاص. في هذا الاختصاص غالباً ما يتم تدريس مواضيع الاستدامة، صيحات الموضة من حيث النسيج، الألوان والاكسسوارات، تطوير المنتجات وإدارة المتاجر.





3- شهادة جامعية في الصحافة

هل تهتمين بأخبار الموضة وتواكبين أبرز الصيحات؟ إذاً شهادة جامعية في الصحافة قد تناسبك. ربما لن تأخذي صفوف متخصصة في صحافة الموضة بالتحديد ولكن يكفي أن تتعلمي كيفية تقديم الأخبار وكتابة المقالات بطريقة واضحة.





صحافة الموضة هي مجال غالباً ما تتطلب إعداد التقارير ونشر المعلومات على كافة وسائل الإعلام، مثل مجلات، مواقع إلكترونية، تلفزيون وسوشيال ميديا. ومع ذلك، فإن مهنة صحافة الموضة هي أكثر من مجرد أن تكوني كاتبة، وغالباً ما تتطلب بعض المهارات الاجتماعية التي تسمح لك بإنشاء علاقات مع الشخصيات المهمة في عالم الموضة.





4- شهادة جامعية في الإعلام والإتصالات

طبعاً رصدنا جميعنا العديد من الحملات لدور الأزياء بمعظمها، على اللوحات الإعلانية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك يأتي نتيجة عمل فريق الاعلام الذي ينتمي إلى العلامات التجارية. إذا كنت تريدين أن تكوني جزءً من هذا الفريق، وتحبّين الابداع والإبتكار، إذاً التخصص في مجال الأعلام والإتصالات قد يناسبك. في الواقع، الترويج يحوّل قطعة عادية إلى منتج مرغوب، حيث يحدد المتخصصون في هذا المجال مواضيع الحملات الإعلانية وينظّمون العلاقات العامة، النشاطات والعروض التي تعكس وتمثّل هوية الدار.





5- شهادة جامعية في التصوير الفوتوغرافي

عندما تنظرين إلى حملة إعلانية لأي دار أزياء، هل تركّزين على التفاصيل الصغيرة مثل التطبيق في الضوء، شكل العارضة أو حتى الديكور؟ إذاً التصوير الفوتوغرافي هو الإختصاص الأنسب لك في مجال الموضة. يتضمّن هذا الإختصاص الجامعي عادةً دورات في معالجة الصور وتقنيات التصوير الفوتوجرافي. كما يتعلّم الطلاب إعداد الإضاءة في الاستوديو، العمل مع خبراء المكياج ومصممي الأزياء، وإبتكار نمط معيّن في الصور الفوتوغرافية. كذلك قد يتعّرفون على تاريخ الموضة، قوانين النشر وتسويق الملابس.



