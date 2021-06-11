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وزارة الري تشكل لجنة للمرور على أعمال تأهيل الترع بمحافظة المنيا

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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تفقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الرى رقم 2 لسنة 2021، أعمال التأهيل الجارية بالإدارة العامة لرى غرب المنيا وبعض الأعمال التي تم الإنتهاء منها، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بزيادة معدلات الاشراف والرقابة على أعمال تأهيل الترع، لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وأسرع معدلات للتنفيذ.

وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها اليوم - إن اللجنة قامت بالمرور على أعمال تأهيل الترع زمام الإدارة العامة لرى غرب المنيا، وبعض الأعمال التي تم الإنتهاء منها وذلك في وجود طاقم الاشراف، والمهندس تامر عبد الحميد مدير عام ري غرب المنيا للتأكد من ضبط الجوده بالأعمال المنفذه.

وأكدت الوزارة خلال البيان أن اللجنة مشكلة من المهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه بالوزارة والمهندس سامح سمير مدير عام الصيانة بالوجه القبلي والمهندس أبو بكر محمد مدير عام توزيع المياه بالوجه القبلي والمهندس مصطفي زغلول مفتش توزيع المياه ببني سويف.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري، إنتهت من تأهيل ترع بأطوال 1839.257 كيلومترًا حتى الآن، بنسبة تنفيذ بلغت 34.30% بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه جاري العمل على أطوال تصل إلى 5362.599 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة، إن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الإعتماد لها بلغت 8225.931 كيلومترًا حتى الآن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع، والتي تنتهي بحلول منتصف عام 2022، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.

ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها، ويُعد هذا المشروع القومى العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصري بشكل جذري، والإرتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.



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