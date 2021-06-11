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موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:30 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فريق الترجي التونسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، يوم 19 يونيو الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي beIN Sports HD 4.

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