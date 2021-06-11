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رسميا.. دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا الأولى في اليورو

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:31 م
دي بروين
دي بروين
وكالات
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قال منتخب بلجيكا اليوم الجمعة، إن كيفن دي بروين سيغيب عن مباراة الفريق الأولى في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في مواجهة المنتخب الروسي غداً السبت.

وأصيب دي بروين بكسر في تجويف العين والأنف خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا وخضع لعملية جراحية صغيرة بعد ذلك قبل الانضمام لزملائه في المنتخب الإثنين الماضي.

كما يتعافى لاعب الوسط أكسل فيتسل من إصابة في أربطة الكاحل.

وقال المنتخب البلجيكي عبر حسابه على تويتر: "أكسل فيتسل وكيفن دي بروين لم يسافرا (مع الفريق) إلى روسيا، وظلا في المركز التدريبي للفريق في بليجيكا من أجل استكمال عملية التعافي".

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