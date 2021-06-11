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تحذير هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا السبت المقبل الموافق 12 يونيو 2021 وحتى يوم
الخميس المقبل الموافق 17 يونيو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، مما تؤدي الي أنخفاض الرؤية الافقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد ومعتدل علي جنوبا.

غدًا السبت:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد

فرص أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الغربية علي فترات متقطعة (20% تقريبًا)



يوم الاحد المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

يوم الاثنين المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد

يوم الأربعاء المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

يوم الخميس المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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