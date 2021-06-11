لقاء سويدان: أنا مريضة ومحتاجة دعواتكم (صورة)





أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن تعرضها لأزمة صحية، دون الكشف عن تفاصيل مرضها، مُطالبة الجمهور بالدعاء لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت لقاء سويدان صورة لها، وعلقت عليها قائلة :"أنا معظم الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور شغل أو حاجات مبهجة، ومابحبش الأخبار الكئيبة، بس بجد أنا محتاجة دعواتكم جداً؛ لأني مريضة جداً من فترة وبتحسن ببطء".



وتابعت لقاء سويدان قائلة :"ادعوا لي في صلاتكم، ومن قلبكم، اعذروني في عدم ردي على الموبايل".



وفي سياق آخر، شاركت لقاء سويدان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد ناس"، وهو بطولة صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، محمود حجازي، أحمد صيام، محمد عز، إيهاب فهمي، ندى عادل، صفاء الطوخي، فريد التقراشي، معتز هشام.