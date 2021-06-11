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موسيماني يستقر على خطة الأهلي لمواجهة الترجي بذهاب نصف نهائي الأبطال

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:30 م
موسيماني
موسيماني
محمد الدمتناوي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق الترجي التونسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، يوم 19 يونيو الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هاني، علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، جونيور أجاي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.

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