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7 حقائق مثيرة لا تفوتك عن تاريخ المباريات الافتتاحية لبطولة الأمم الأوروبية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:25 م
كأس أمم أوروبا
كأس أمم أوروبا
علاء خليف
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يترقب عشاق كرة القدم انطلاق منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، حيث يلتقي منتخبي إيطاليا وتركيا اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية على استاد "الأولمبيكو" ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة القارية.

وعلى مدار 15 نسخة سابقة من بطولة كأس الأمم الأوروبية شهدت المباريات الافتتاحية الكثير من الانتصارات والحقائق والأرقام المثيرة التي نستعرضها في هذا التقرير قبل انطلاق النسخة السادسة عشر من البطولة:-

1- منتخب فرنسا الأكثر مشاركة في المباريات الافتتاحية بتاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية حيث شارك في الافتتاح 4 مرات سابقة، فاز في مباراتين وخسر مباراة وتعادل في مثلها.

2- أول مباراة افتتاحية في تاريخ أمم أوروبا جمعت منتخبي فرنسا مع يوغسلافيا انتهت فوز الأخير 5 – 4.

3- شهدت مباريات الافتتاح 5 تعادلات فقط عبر تاريخ بطولة أمم أوروبا بينها تعادلا سلبيا وحيدا كان في نسخة البطولة عام 1968 في مباراة جمعت ايطاليا مع الاتحاد السوفيتي.

4- أكبر انتصار شهدته مباريات افتتاح بطولة أمم أوروبا حققه منتخب يوغسلافيا على نظيره الفرنسي بنتيجة 5 – 4 في أول نسخة للبطولة عام 1960.

5- منتخب إيطاليا طرف المباراة الافتتاحية للنسخة الجديدة من اليورو خاض افتتاح البطولة مرتين، الأولى كانت عام 1968 أمام الاتحاد السوفيتي وتعادل سلبيا، والثانية أمام ألمانيا عام 1988 وانتهت بالتعادل 1-1.

6- نجحت 6 منتخبات في حصد لقب البطولة الأوروبية بعد المشاركة في الافتتاح هي، إسبانيا (1964)، إيطاليا (1968)، تشيكوسلوفاكيا (1976)، ألمانيا (1980)، فرنسا (1984)، اليونان (2004).

7- ميلان جاليتش نجم منتخب يوغسلافيا السابق هو صاحب أول هدف في تاريخ بطولة أمم أوروبا وذلك في شباك منتخب فرنسا في افتتاح نسخة البطولة الأولى عام 1960

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