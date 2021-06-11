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تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استئناف المسابقة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:47 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة من المسابقة.

ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك برصيد 55 نقطة.
2- الأهلي برصيد 41 نقطة.
3- المصري برصيد 40 نقطة.
4- سموحة برصيد 37 نقطة.
5- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة.
6- بير اميدز برصيد 34 نقطة.
7- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة.
8- إنبي برصيد 33 نقطة.
9- سيراميكا برصيد 32 نقطة.
10- طلائع الجيش برصيد 31 نقطة.
11- الجونة برصيد 31 نقطة
12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة.
13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة.
14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة.
15- أسوان برصيد 24 نقطة.
16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.
17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة.
18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة.

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ي الدوري المصري رياضة اخبار الزمالك اخبار الاهلي

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