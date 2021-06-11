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إسبانيا تدرس إلغاء اتفاق بشأن حدود المغرب مع سبتة ومليلية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قال مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، إن إسبانيا تدرس إلغاء اتفاق يسمح بالمرور دون تأشيرة من المدن المغربية إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين في شمال إفريقيا.
وذكرت وزارة الخارجية الإسبانية، أن الوزير المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خوان جونزاليس باربا، قال أمس الخميس خلال زيارة لسبتة: "تدرس الحكومة... إلغاء النظام الخاص".

وأضاف أن "ضوابط الحدود ستُطبق حينها على الحدود مع المغرب".

وتأتي هذه الخطوة في ظل خلاف بين البلدين بشأن قضايا مرتبطة بالصحراء.

وعلى مدى أعوام كان بإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالجيبين دخولهما دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن المعفية من التأشيرات في أوروبا جوا أو بحرا.

وعلى الرغم من أن هذا الوضع لا يزال قائما من الناحية النظرية، فقد أغلق المغرب الحدود فعليا منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

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ترسيم الحدود المغرب اسبانيا

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