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مبيعات السيارات في الصين تسجل أول تراجع منذ 14 شهرا خلال مايو

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
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أفادت بيانات للقطاع اليوم الجمعة، أن مبيعات السيارات في الصين تراجعت ثلاثة بالمئة في مايو مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، مما أنهى سلسلة مكاسب استمرت 13 شهرا على التوالي بدأت منذ أبريل 2020.

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات بالعالم بلغت 2.13 مليون سيارة في مايو.

وباعت الصين 10.88 مليون سيارة في الفترة من يناير وحتى مايو بزيادة 36 بالمئة مقارنة بذات الفترة قبل عام.

وحافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، على زخمها القوي، لتقفز 160 بالمئة مع بيع 217 ألف مركبة في مايو.

ويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل نيو وإكس بنغ وبي.واي.دي، قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بترويج حكومي لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.

وباعت تسلا 33 ألفا و463 سيارة كهربائية في الصين في مايو .

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