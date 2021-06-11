رئيس الوزراء يكشف التحديات الأربعة التي تواجه القارة الأفريقية

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المشاركين في المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية، وتمنياته بأن يكلل جهود المشاركين في المنتدى بالنجاح.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية، إلى أن الاجتماع يأتي يعد أيام من الاحتفال بيوم أفريقيا الذي جاء في ظل تحديات غير مسبوقة، مضيفا أننا نواجه 4 تحديات رئيسية عالمية تتمثل في جائحة كورونا، والقيود المفروضة على السفر، ومعدلات التضخم التي تتزايد عالميا، واخيرا النزاعات التجارية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن قارة أفريقيا تعاني أيضا من تحديات ذاتية حيث أنها تعتبر أكثر القارات فقرا بين قارات العالم.

