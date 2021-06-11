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تطورات الحاله الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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نفت نقابة المهن التمثيلية كل ما أُشيع عن تدهور الحاله الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، ووضعها على أجهزة تنفس صناعيه داخل العنايه المركزه.

وكشف الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية له عن تطورات حالتها الصحية، مُشيرًا إلى أن حالتها تحسنت، وأصبحت تتمتع بصحة جيدة. 

وصرح مصدر طبي أيضا ً أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز في تحسن ومن الوارد خروجها من المستشفي خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا، أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، من إخراج أحمد خالد موسى.

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