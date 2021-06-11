بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي





فاز النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك إثر حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير.





وقامت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا بالنشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة تحمل صورة للفرعون، مُعلقةً عليها :"تهانينا لمحمد صلاح بعد اختياره أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي موسم 2020/2021 بتصويت الجماهير".





وتنافس صلاح للحصول على الجائزة مع عدد من أفضل لاعبي البريميرليج، وهم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، وأولي ويتكنز، مهاجم أستون فيلا، وكيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بالإضافة لباتريك بامفورد، مهاجم ليدز يونايتد وهاري كين، نجم توتنهام هوتسبير وهداف البريميرليج في الموسم المنقضي.





وحصل صلاح على أعلى نسبة تصويت في استفتاء الشركة الراعية لرابطة المحترفين الذي تم إطلاقه يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما خاض الفرعون 37 مباراة مع ليفربول في الموسم المنقضي بالدوري الإنجليزي، أحرز فيهم 22 هدفًا وصنع 5 آخرين.