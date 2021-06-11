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ضبط 1336 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1336 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2،48 طن"لحوم  مجمدة – مقطعات دواجن - جمبرى ) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيدًا لطهيها وبيعها لجمهور المستهلكين بقصد الغش والتدليس.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة .
ونجحت الجهود في ضبط (1٫5 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.
ضبط (1٫225 طن "مقطعات لحوم ودواجن") معبأة داخل عبوات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية .
وتمكنت الجهود من ضبط (2 طن "ملح سياحات") غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغرض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج"، (1،68 طن "جبن أبيض") معبأة داخل صفائح مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية – ( 15 إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم ) تم تجميعها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج منتجات الألبان "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية .
وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) وبحوزته (1 طن "دقيق بلدى" مدعم ) قام المذكور بتجميعه للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الدقهلية) بحوزته (276 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى، وضبط (86007 قطعة مستلزمات طبية "كمامة - جوانتى") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.
ونجحت الجهود في ضبط (3،5 طن "زيوت وشحوم سيارات" ) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة زيوت وشحوم السيارات بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية .
وتمكنت الجهود من ضبط ( 50 أسطوانة غاز أكسجين كبيرة الحجم) عقب حجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها – ( 700 لتر مادة خام "بيرى لانك") بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة أسطوانات غاز الأكسجين بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، ضبط (3 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية
 

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