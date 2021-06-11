رئيس الوزراء: النهوض بالقارة الأفريقية يرتكز على تعاون الجميع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك فرص غير محدودة لتوطين التصنيع في قارة إفريقيا، منوها بان الأمم المتحدة اعتبرت من 20216 وحتى 2025 عقد التنمية الصناعية الثالث في أفريقيا.



وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية، إلى أنه جاري العمل على توفير بيئة استثمارية لرواد الأعمال بما يمكنهم من تطوير الاقتصاد بالقارة.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن النهوض بالقارة الأفريقية يرتكز في الأساس على تعاون الجميع، مؤكدا أن القارة الأفريقية بحاجة إلى تطوير القطاع الصناعي باستمرار، وتوفير بيئة الاستثمار الناجزة.

