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بسبب مشادة.. كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمنوفية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص توفى إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، وبسؤال والد المتوفى إتهم (أحد الأشخاص) بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته التى أودت بحياته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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