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الشرطة الإسرائيلية توافق على تنظيم "مسيرة الأعلام" في القدس

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
وكالات
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وافقت الشرطة الإسرائيلية على تنظيم "مسيرة الأعلام" اليمينية في مدينة القدس، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة هذه الخطوة في الظروف الحالية.
وتوصلت الشرطة ومنظمو "مسيرة الأعمال" اليوم الجمعة إلى اتفاق بشأن مسار المسيرة التي من المقرر أن تنظم يوم الثلاثاء القادم، وستشمل أحياء عربية في القدس.

وستنطلق "مسيرة الأعلام" من شارع هنفيئيم باتجاه شارع السلطان سليمان، وصولا إلى ساحة باب العامود، حيث سيقوم المشاركون فيها بحلقات رقص.

ثم ستتجه المسيرة إلى ميدان تساهَل عن طريق باب الخليل باتجاه حائط البراق.

ويأتي قرار  السماح للمسيرة بالرغم من الغضب الفلسطيني وتحذيرات العديد من السياسيين الإسرائيليين، منهم وزير الدفاع بيني غانتس، من أن تنظيم هذه المسيرة ليس خطوة مناسبة نظرا للظروف الأمنية الحالية.

ويتزامن هذا القرار مع اندلاع احتجاجات ومواجهات جديدة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم.

وأكد مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل، في حديث لوكالة "معا" أن ستة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم شخص تعرض لجروح خطيرة في الصدر، كما أصيب عشرات آخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة بين مئات المواطنين والقوات الإسرائيلية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية بأن الاشتباكات هناك اندلعت نتيجة لقمع القوات الإسرائيلية مسيرة مناهضة للاستيطان.

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