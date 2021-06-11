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وزير الخارجية: جائحة كورونا فرضت ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي فى قطاع الصحة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شارك وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولى من منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في الدول الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ يونيو ٢٠٢١ تحت عنوان "الاندماج من أجل النمو".

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية على ما يمثله المنتدى من منصة جامعة لمسئولي الاستثمار في الدول الأفريقية، بما يُعزز من الحوار المباشر وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المعنية بالاستثمار في أفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أوضح كذلك في كلمته أن مصر كانت ولاتزال تبذل جهودًا حثيثة في سبيل تحقيق التنمية المنشودة، حيث سعى السيد رئيس الجمهورية على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم إلى خلق بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والعمل على تحقيق الاندماج الافريقي المأمول، كما دشن سيادته منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لكي يمثل محفل ملائم للتشاور حول مواجهة التحديات التي تعيق تعزيز الاستثمارات في القارة.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية في كلمته على حرص مصر المستمر على التعاون مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة في إطار من الشراكة التي تتيح تبادل الخبرات وتؤكد الاحترام المتبادل، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم مُخرجات المنتدى في تعزيز الاستثمارات في القارة الأفريقية.

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