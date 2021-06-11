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بالصور.. اندلاع حريق في مخزن بلاستيك وبويات ببلبيس

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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اندلع حريق منذ قليل في مخزن بلاستيك وبويات في المنطقة الصناعية ببلبيس.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق في مخزن بلاستيك وبويات المنطقة الصناعية بلبيس.

علي الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية وتم الدفع ب 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران واخمادها.

وتبين نشوب الحريق على مساحة 800 متر في المخزن المكون من طابقين وأسفر الحريق عن التهام مواد خام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
بالصور.. اندلاع حريق في مخزن بلاستيك وبويات ببلبيس
بالصور.. اندلاع حريق في مخزن بلاستيك وبويات ببلبيس

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