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تصدير 3400 طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة الروسية AKSAY ويبلغ طول السفينة 108.8 متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 3400 طن أسمنت أبيض إلى روسيا الاتحادية.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة فإنها تعتبر الحادية عشر من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش 47 ألف طن.

وبهذا تعتبر روسيا الاتحادية المستورد الأول للاسمنت الأبيض عبر ميناء العريش منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى باجمالى حمولات 27 الف طن.
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 13 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول سفينتين.  بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد علي الارصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر   دخول  سفينة بضائع عامة.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .
تصدير 3400 طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش
تصدير 3400 طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش
تصدير 3400 طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش
تصدير 3400 طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش
تصدير 3400 طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش
تصدير 3400 طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش

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