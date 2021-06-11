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تشكيل النصر في مواجهة بتروجت

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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تنطلق بعد قليل مباراة النصر في مواجهة بتروجيت ضمن مباريات الجولة 27 بدوري القسم الثاني المجموعة. الثانية .

وأعلن طارق السيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه وجاء كالتالي ..

احمد جمال حارس المرمي وحمودة سمير ورامز زيدان واحمد داهش ومحمود حسونه وادهم حامد واحمد حسين وجون مانجا ومحمد ناصر مودي وميدو العطار

البدلاء ..
احمد بدوي ودخير محمد ومحمد اوشا وأحمد كهربا وابراهبم صلاح وحسام جلال وحسن حسين واحمد الصعيدي واحمد فوزي

احمد ابو النجا بونجا حارس المرمي وخالد عبد الرازق ومصطفي معوض وأحمد عبد الرسول وسامح ابراهيم ومحمود عماد ومحمود ابراهيم ورشاد المتولي واسلام كانو واسلام هشام وعبد الرحمن النبوي .

ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة عمرو احمد الشناوي حكم ساحه من القاهرة ووليد عبد اللطيف مساعد اول من القاهرة وابراهيم محسن مساعد ثاني من اسكندرية وخيري محمد رابع من الجيزة.

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