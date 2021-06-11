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جولدمان ساكس يتوقع استمرار تعافي أسعار النفط ووصول برنت إلى 80 دولار

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
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توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف وراهن على أن الارتفاعات التي شهدتها سوق النفط في الآونة الأخيرة ستستمر في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأنشطة الاقتصادية حول العالم والطلب على الخام.

ووصلت أسعار برنت إلى 72.93 دولار للبرميل هذا الأسبوع وبذلك تكون قد بلغت أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن عامين مدفوعة بتوقعات لطلب أقوى.

وجرى تداول العقود الآجلة لبرنت عند 72.21 دولار للبرميل يوم الجمعة بينما حام سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حول 70 دولارا للبرميل.

وقال البنك في مذكرة نُشرت مساء يوم الخميس “ارتفاع معدلات التحصين يؤدي إلى زيادة التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي سيرتفع 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي ليصل إلى 96.5 مليون برميل يوميا”.

وتوقع جولدمان أن استمرار تعافي الطلب على النفط وأن يصل الطلب العالمي إلى 99 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وقال البنك أيضا إن بطء إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد يضغط على إمدادات النفط بما يدعم الأسعار.

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