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تشكيل الداخلية وطنطا في دوري القسم الثاني

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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تقام بعد قليل مباراة الداخلية مع طنطا على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية بالجولة السابعة والعشرون لدوري القسم الثاني.


وجاء تشكيل الداخلية مكون من : رضا السيد، أحمد عبد الموجود، أحمد محمود الامور، محمود شديد، محمد طارق، مؤمن عاطف، محمود طلعت، سمير فكري، عبدالعزيز سيد، علي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمود حمدي، هارون اسماعيل، محمود عبدالحكيم، مصطفى طلعت، رمضان ربيع، أحمد محمد السعيد، ايشيمونج، إسماعيل بامبا .

تشكيل طنطا: محمد موسي، ساهر عبدالمنعم، محمد عوض، أحمد أشرف، أحمد محسن، محمد ماجد، محمد فوزي، عبدالرؤوف زكي، كريم أسامة، أسامة ايمن، عبدالعزيز ابراهيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من إبراهيم الجرابحي، محمد كامل،عصام عادل، ابراهيم عبدالله، أحمد إبراهيم، احمد وائل، محمود صلاح.

ويدير اللقاء الحكم محمود وفا، يعاونه عدي عيد، محمد علي شيكا .

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