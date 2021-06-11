Advertisements

الأزمة تتفاقم.. لبنان من دون صيدليات لـ3 أيام

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


التزمت الصيدليات في لبنان، اليوم الجمعة، بتنفيذ قرار الإضراب الذي دعا اليه تجمع اصحاب الصيادلة، والمقرر أن يستمر حتى يوم الأحد القادم، احتجاجا على ما آلت اليه اوضاع الدواء.
ودعا التجمع إلى "أوسع حشد ممكن لمطالبة المسؤولين في الحكومة بوضع الحلول السريعة لهذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم، بعدما باتت الصيدليات شبه خالية من الأدوية وحليب الأطفال".

ولفت التجمع إلى أنه سيقوم بعد ذلك "بتحركات تصعيدية أخرى تتناسب مع الواقع المزري، الذي أوصلنا إليه من يفترض أنهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه صحة الناس وأمنهم الصحي والغذائي"، معلنا أن " مخزون حليب الأطفال نفد بالكامل، في حين نجده متوفرا على صفحات التواصل الاجتماعي وبأسعار مضاعفة، ما يدل على أن هناك من يحتكره بالتعاون والتنسيق مع بعض التجار أو من يعمل معهم".

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فإن معظم الصيدليات في مختلف محافظات لبنان اقفلت ابوابها، إلا أن عددا ضئيلا خرق هذا الإقفال.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن نسبة الالتزام بالإضراب في بيروت بلغت 80%، مبينة أن الإضراب لم تتم الدعوة إليه من قبل نقيب الصيادلة، غسان الأمين، بسبب الحائل القانوني الذي يمنع نقيب الصيادلة من الدعوة إلى الإضراب، إلا أنه أعلن تضامنه مع التحرك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان الصيدليات الازمة

أخبار تهمك

بشائر من الأرصاد الجوية للمصريين

منذ أقل من نصف ساعة

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

السكة الحديد تعلن إيقاف 5 رحلات على الخطوط الوجه البحري لهذا السبب

منذ ساعة و نصف

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 20 ساعة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 18 ساعة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على خطة الأهلي لمواجهة الترجي بذهاب نصف نهائي الأبطال

منذ 39 دقيقة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ يوم

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

"ساحر" بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ يوم

بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

منذ ساعة

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ حوالي 6 ساعات

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لقاء سويدان: أنا مريضة ومحتاجة دعواتكم (صورة)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

02:01 م

بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

03:08 م

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

01:30 م

لقاء سويدان: أنا مريضة ومحتاجة دعواتكم (صورة)

02:23 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا