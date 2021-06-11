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بشائر من الأرصاد الجوية للمصريين

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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عدة بشائر سارة وجهتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة للمصريين بشأن حالة الطقس والمناخ خلال الأيام المقبلة، بعد موجة حارة استمرت يومين ارتفعت فيها درجات الحرارة.

ويشهد اليوم الجمعة انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.


فرص لسقوط الأمطار
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا السبت، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفًا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الخبراء إلى أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20% تقريبًا.

اعتدال حالة البحر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

تحسن تدريجي في حالة الطقس
ويشهد الاسبوع المقبل تحسن تدريجي في حالة الطقس خلال النهار، وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

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