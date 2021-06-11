تعرف على تشكيل منتخب السويس امام الزرقا





استقر ايمن المزين المدير الفنى للفريق الاول بنادي منتخب السويس على تشكيل فريقه للمباراة المهمه أمام الزرقا والذى تنطلق بعد قليل على ملعب راس البر ضمن منافسات الاسبوع ال27 لمجموعة القاهرة والقناة بدوري الممتاز ب.



وجاء تشكيل السويس كالتالى :



محمود كوكو حارس مرمى



خط الدفاع: ابراهيم عوض، محمد عبد الرزاق، نور العريان ، أحمد محمد.



خط الوسط: أحمد فتحى ، كاظيم باليمو، رفعت مفتاح، عماد علاء، أحمد حسين.



خط الهجوم: أبو النصر حلمى و كريسبو.



ويتواجد على مقاعد البدلاء : نادر عاطف ، كريم عصمت، مصطفي حافظ ، محمد علا، محمود قطب ، محمد ابراهيم ، و محمد فراويلة.



ويحتل منتخب السويس المركز الخامس برصيد 38 نقطة، اما الزرقا يحتل المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.