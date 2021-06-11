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واشنطن: G7 تبحث تخصيص 100 مليار دولار للدول المتضررة بشدة من كورونا

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ودولا أخرى في مجموعة السبع (G7) تبحث تخصيص 100 مليار دولار من ذخيرة صندوق النقد الدولي، لمساعدة الدول الأشد تضررا من أزمة كوفيد-19.
ومن المقرر أن يطرح الأمر للنقاش عندما يبحث زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) كيفية توجيه التعافي العالمي من الجائحة، في قمة تعقد على مدى ثلاثة أيام في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا، وتبدأ اليوم الجمعة.

وقال مكتب الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة وشركاؤنا في مجموعة السبع سيبحثون بجدية بذل جهد عالمي يضاعف أثر المقترح الخاص بمخصصات حقوق السحب الخاصة للدول الأشد احتياجا".

وأضاف البيان قائلا: "وسيدعم الجهد المقترح، والذي ربما يصل حجمه إلى 100 مليار دولار، لتوفير الاحتياجات الصحية، بما يشمل التطعيمات والمساعدة في إتاحة تعاف اقتصادي أقل تلويثا للبيئة وقوي وسريع في الدول العرضة للخطر، وتعزيز عملية تعاف عالمية أكثر اتزانا وشمولا واستدامة".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقية دول مجموعة السبع أمس إلى التوصل لاتفاق بشأن إعادة تخصيص 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للدول الإفريقية.

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