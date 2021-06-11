Advertisements

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرات تفاهم بالمنتدى الأول لهيئات الاستثمار الإفريقية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع عدد من مذكرات التفاهم على هامش المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى بين هيئة الاستثمار المصرية ووزارة التعاون الدولى السودانية.

وتضمنت مذكرة التفاهم الثانية بين هيئة الاستثمار المصرية ونظيرتها السودانية.

ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا مُكملًا لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركنًا أساسيًا في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئات الاستثمار الافريقية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ يوم

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ يوم

السكة الحديد تعلن إيقاف 5 رحلات على الخطوط الوجه البحري لهذا السبب

منذ ساعة و نصف

لقاء سويدان: أنا مريضة ومحتاجة دعواتكم (صورة)

منذ أقل من ساعتين

هل ينهي ميسي العقدة مع الأرجنتين ويتوج بلقب كوبا أمريكا

منذ 38 دقيقة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 6 ساعات

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

منذ ساعة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"ساحر" بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على خطة الأهلي لمواجهة الترجي بذهاب نصف نهائي الأبطال

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

02:01 م

بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

03:08 م

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

01:30 م

لقاء سويدان: أنا مريضة ومحتاجة دعواتكم (صورة)

02:23 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا