الأرصاد تحذر من طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا السبت، تشهد البلاد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 27 درجة.