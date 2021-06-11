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حالة الطقس غدا السبت 12-6-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا السبت 12 يونيو 2021، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .
 
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت ، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت تسجل القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 27 درجة.

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