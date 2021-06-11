أحدهم بشأن أنفلونزا الطيور.. 5 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام

على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.



وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:



- الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، نفى التقرير المتداول والذي يزعم ارتفاع أسعار 90سلعة بالأسواق المصرية، وأن هذا التقرير مزيف، وغير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، مُشددًا على استقرار أسعار معظم السلع خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق المصرية عند معدلاتها الطبيعية، حيث تراجعت أسعار السلع الغذائية من دواجن وأسماك وألبان وخضر طازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له.



- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، نفت ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور H10 فى مصر، ولم يتم رصد أو تسجيل أى بؤر إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور H10 بأى من محافظات الجمهورية، مُشددةً على تكثيف لجان التقصى النشط التابعة للوزارة حملاتها بكافة محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازى للتعرف على أى أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دورى شامل للطيور، وسحب عينات منها لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أى أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.





- وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتى ثابتة ومستقرة، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة فى المجمعات الاستهلاكية 65 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة 85 جنيهًا، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجى منها يكفى لعدة أشهر قادمة، مع شن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات، ومنع أى تلاعب بالأسعار.



- وزارة التموين نفت تدشين أية صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأن تلك الصفحات وهمية، وغير تابعة للوزارة نهائيًا، وشددت على أن التقديم على أي من الخدمات التموينية بما فيها خدمة إضافة المواليد الجدد تتم بشكل مباشر من خلال موقع "دعم مصر" عبر الرابط التالي "www.tamwin.com.eg" أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: "digital.gov.eg"، أو التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تمويني بالأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة.



- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية، نفا استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن بمصر، وشددتا على أن كل الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة في علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها وإجازة ترخيصها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأشارتا إلى شنّ حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

