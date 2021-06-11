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4 رسائل جديدة من رئيس الوزراء خلال المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدة تصريحات مهمة خلال فعاليات المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية، وأبرزها توطين الصناعة بقارة أفريقيا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية ابرز تصريحات رئيس الوزراء خلال فعاليات المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية:


توطين الصناعة بقارة أفريقيا:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك فرص غير محدودة لتوطين التصنيع في قارة إفريقيا، منوها بان الأمم المتحدة اعتبرت من 20216 وحتى 2025 عقد التنمية الصناعية الثالث في أفريقيا.

النهوض بقارة أفريقيا:

وكشف رئيس الوزراء أنه جاري العمل على توفير بيئة استثمارية لرواد الأعمال بما يمكنهم من تطوير الاقتصاد بالقارة.

وأضاف، أن النهوض بالقارة الأفريقية يرتكز في الأساس على تعاون الجميع، مؤكدا أن القارة الأفريقية بحاجة إلى تطوير القطاع الصناعي باستمرار، وتوفير بيئة الاستثمار الناجزة.

اتفاقية التجارة الحرة تسهم فى انتشال 30 مليون شخص:

واعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن البدء فى خطى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيساهم برفع قدر القارة، وانتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع. 
 

تحديات غير مسبوقة:

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن يوم أفريقيا هذا العام يأتى فى ظل ظروف غير مسبوقة عالميا وإقليميا، مضيفا أن اليوم نواجه مع العالم 4 تحديات، الأول هو جائحة كورونا والتحدى الثانى بالاختناقات والقيود المفروضة على السفر والتى تقييد وتيرة السفر، والتحدى الثالث يتمثل فى معدلات التضخم.
 
وأكد أن القارة السمراء تعانى من تحديات ذاتية فهى لا تزال أكثر فقرا بين قارات العالم، ويعيش بها 70% من فقراء العالم وهذه النسبة مرشحة للزيادة فى 2030.

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