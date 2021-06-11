مستجدات كورونا وتطوير عواصم المحافظات.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.



وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 5 يونيو، وحتى اليوم الجمعة 11 يونيو 2021:



تحديث سكك حديد مصر:



تم إصدار عدد من القرارات، شملت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية المقر بين مصر، ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء، إحدى المنظمات المتخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، التي تهتم بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال التدريب والتعليم والتأهيل، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والخاص بمشروع تحديث سكك حديد مصر، الذي يهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها.



العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى وثورة يوليو:



كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952، هذا إلى جانب اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل لعدد 20 منازعة، في إطار اهتمام الدولة بإنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يسهم في القضاء على مشكلات مزمنة بين الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 78 المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2021، بعدد 30 موضوعًا، في إطار جهود الدولة لتذليل المعوقات لدفع حركة الاستثمار.



شراء الكتب والمحتوى التعليمي لصالح "التعليم":



كما شملت القرارات أيضا الموافقة على طلب محافظة شمال سيناء بشأن التصرف في قطع أراض لأبناء المحافظة والمقيمين بها، والمقدم عنها طلبات لتملكها والمقام عليها مساكن أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، أو الحصول على قطعة أرض لبناء مسكن عليها، بما يلبي مقتضيات المصلحة العامة ويحقق اعتبارات اقتصادية واجتماعية لأهالي سيناء، وأيضا الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم بشأن التعاقد للقيام بكل من شراء الكتب التي لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للتعليم الفني، وشراء المحتوى العلمي لكتب المرحلة الثانوية العامة التي لا تمتلك الوزارة حقوق الملكية الفكرية لها لرفعها على المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى طبع وتوريد وتوزيع وحقوق ملكية الكتب المطورة للصفين الأول والثاني برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي.



إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بالأقصر:



كما وافق رئيس مجلس الوزراء، على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن السير في إجراءات التفاوض مع شركة "أكواباور" السعودية لاستبدال مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 2250 ميجاوات، بنظام B.O.O، بقرية هنادي بمحافظة الأقصر، إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وفقا لأخر الأسعار.



التعاقد مع شركات النظافة بالجيزة:



كما تمت الموافقة على تعاقد محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة 6 أشهر من الموارد الذاتية للمحافظة، لحين الانتهاء من طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء مدينة الجيزة.



واستعرض رئيس الوزراء أيضا تقريرا يتضمن معدلات الأداء فيما يتعلق بالشركات القائمة بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالأحياء، من حيث إجمالي عدد الوحدات، ومتوسط الكميات التي تم التعامل معها بالأطنان، ومؤشرات الأداء وخطة عمل تلك الشركات وبرامج المتابعة.



قرار جديد بشأن الميناء الجاف والمركز اللوجيستي في العاشر من رمضان:



ووافق مدبولي على قرار اللجنة العليا لشئون المشاركة، المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021 بشأن طلب الموافقة على نظام الاستغلال لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.



متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قناة السويس:



وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فشملت اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، ومتابعة مستجدات المشروعات الاستثمارية في مجال البنية التحتية والمرافق، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس والاسماعيلية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.



إنشاء رقم قومي لكل عقار:



كما عقد مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.



مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:



وتضمنت الاجتماعات أيضا، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذها خلال المرحلة الحالية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب الوزير لمتابعة المشروعات القومية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، ونائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، فضلا عن عقد اجتماع لمتابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الاسكندرية، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.



رفع كفاءة مطار برج العرب الدولي:



كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزير الطيران المدني، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مطار برج العرب الدولي مثل إنشاء موقف سيارات يسع ألف سيارة، ومبان خدمية ومناطق تجارية لخدمة المودعين والمستقبلين، وانشاء محطة صرف صحي ومحطات كهرباء فرعية وخزان للمياه، بالإضافة إلى عقد اجتماع لاستعراض ومناقشة مشروعات التعاون المشتركة بين مصر وفرنسا، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والمالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.



مستجدات جائحة كورونا:



وترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وملف التعامل مع فيروس كورونا.



تطوير عواصم المحافظات:



كما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.



تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري:



وتضمنت الاجتماعات أيضا، اجتماعا لمتابعة إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري، والتي تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد وزير العدل للتشريع.



متابعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل:



كما تم عقد اجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض موقف تنفيذ مختلف المشروعات في قطاع البترول مثل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والعدادات مسبوقة الدفع، ومشروعات مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، وتوسعات مصفاة تكرير ميدور، ومشروع إنتاج السولار بأسيوط، بجانب اجتماع لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاع السياحة، خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني، ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة.



جولة رئيس الوزراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة:



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فشملت جولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها تطوير ميناء العين السخنة، ووضع حجر الأساس لأول مجمع بتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات 7،5 مليار دولار، وذلك برفقة وزيري البترول والثروة المعدنية، والنقل، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى تفقد محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة (المحطة المركزية للصرف الصناعي المعالج)؛ وذلك في إطار متابعة أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق.



تطوير ميناء العين السخنة:



كما شملت الأنشطة أيضا، تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميناء العين السخنة، والوقوف على معدلات التنفيذ، حيث أكد أن أعمال التطوير التي يشهدها الميناء تأتى في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر.



مدبولي يتفقد محطة "سونكر" للصب السائل:



كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مشروع محطة "سونكر" للصب السائل، التي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو ٤٥٠ مليون دولار، حيث أكد على دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية.



جولة رئيس الزراء في العاصمة الإدارية:



وقام رئيس مجلس الوزراء أيضا بجولة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة.



اجتماع لجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ:



وألقى رئيس الوزراء كلمة في الاجتماع الافتراضي للجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات، حيث أكد أن إفريقيا الموحدة كانت وستظل دائمًا أولوية لمصر، وأن التزام مصر الكامل باستضافة مؤتمر للمناخ في 2022 يترك إرثًا دائمًا للقارة بأكملها، وذلك بمشاركة وزيرة البيئة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.



مذكرة تفاهم بين وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة:



وشهد مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة، لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة للشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.



افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية:



كما شهد مدبولي افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية.



توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج كورونا:



واستعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا حول جهود توفير المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال شهر مايو 2021.



لقاءات رئيس الوزراء:



أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسبوع، فشملت لقاء مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحزم البرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولقاء آخر مع ممثلين عن الشباب المشارك في منحة "ناصر" للقيادة الدولية والبالغ إجمالي عددهم 120 شابًا وشابة من 51 دولة في ثلاث قارات (إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية)، حيث أكد أن الشباب المصري في عهد الرئيس السيسي يحظى بدعم غير مسبوق، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة.



هذا بالإضافة إلى لقاء مع رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، والوفد المرافق له، حيث أكد دعم مصر الكامل للوكالة الدولية والمكتب الإقليمي في مجال مكافحة المنشطات، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، وكذلك لقاء مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة موقف المشروعات المنفذة من قبل الهيئة، وذلك بحضور عدد من مسئولي الهيئة والمصانع المتخصصة، حيث أكد أهمية توطين صناعة الأغشية الخاصة بتحلية مياه البحر واحتياجات قطاع المرافق وصناعة السيارات.