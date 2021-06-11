إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة وتراجع معدلات الإصابة بكورونا.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 5 يونيو، وحتى اليوم الجمعة 11 يونيو 2021.







إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة



عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، يوم السبتالماضي، مؤتمرًا صحفيًا، بديوان عام الوزارة، لإعلان القرارات الخاصة بأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021.



وخلال المؤتمر، استعرض الوزير تطوير التعليم في المرحلة الثانوية "نظام التقييم الجديد"، والذي تم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2018 - 2019.



وحدد الوزير طريقة امتحان طلاب الثانوية العامة، حيث تعقد الامتحانات إلكترونيًا "باستخدام التابلت" مع إتاحة ورقة أسئلة مطبوعة لتأمين جميع الطلاب، وذلك تأمينًا من أي مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث في التابلت، والتأمين من انقطاع الكهرباء أو أي مشكلة قد تصيب الخوادم "السيرفرات" الرئيسية.



أما الطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت سوف يؤدون الامتحانات بشكل ورقي فقط.



وسيقوم الطلاب بحل الأسئلة على "البابل شيت" ثم رصد الإجابات على التابلت، مع إتاحة الوقت الكافي لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة ورقية إضافية للإجابات تكون مرجعية في حالة وجود أي شكوى، والتأمين من انقطاع الكهرباء قبل أو أثناء الامتحان الإلكتروني، والتأمين من أي مشكلة تصيب الخوادم "السيرفرات" الرئيسية.



كما سيتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني لجميع الطلاب بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشري وذلك لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.



وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021 "دور يوليو" للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10 يوليو المقبل، وتستمر حتى الإثنين 2 أغسطس المقبل.



كما أعلن شوقي عن جدول الامتحان الخاص بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11 يوليو المقبل وتستمر حتى الخميس 5 أغسطس المقبل.



وأعلن الوزير عن جدول الامتحانات الخاصة بالطلاب المكفوفين والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11 يوليو المقبل وتستمر حتى الثلاثاء 3 أغسطس المقبل.









البرلمان يوافق على مشروع قانون الصكوك السيادية في مجموعه



وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، يوم الأحد الماضي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمه.



جاء ذلك عقب مناقشة مستفيضة من قِبل النواب حول فلسفة القانون وأهدافه التى أوضحها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.



وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون عرض على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات وتم الموافقة عليه.















إنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة



وقع المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور يانوش ميخاليك، رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا، يوم الثلاثاء الماضي، اتفاقية إنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة.



وبموجب الاتفاقية، يتم إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمساحة من 400 إلى 1000000 متر مربع.



وتستهدف المنطقة الاقتصادية المستهدف إنشاؤها، الصناعات الغذائية، والصناعات الإلكترونية، وقطع غيار السيارات.













استعدادات "التعليم" لامتحانات الدبلومات الفنية



وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتشكيل غرفة عمليات استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية التى تنطلق يوم 19 يونيو الحالى فى الجزء النظرى منها، تكون مهمتها متابعة وصول كراسات الإجابة لمقار اللجان ومتابعة وصول كراسات الامتحانات من المدارس إلى مقار لجان النظام والمراقبة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تواجد جميع الاعضاء المشاركين فى الامتحان اعتبارا من يوم الجمعة 18 يونيو الجارى، وحتى نهاية الامتحانات التحريرية، على أن تصرف مكافأة لكل عضو من أعضاء الغرفة قدرها 2000 جنيه عن الدور الأول و2000 جنيه عن الدور الثانى من خلال ميزانية المديرية، على أن يقوم الأعضاء بإزالة اى عقبات لأداء الطلاب للامتحان.













إعلان موعد إنتاج لقاح سينوفاك في مصر



خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عقد، يوم الأربعاء الماضي، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يحرص يوميا على أن يتابع مع الوزراء المعنيين موقف توافر المستلزمات الطبية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا، وكذا توافر الأكسجين، بالإضافة إلى متابعة نسب تلقي المصريين للقاح المضاد للفيروس، والشحنات الجديدة التي تصل تباعا، بهدف العمل على تأمين أكبر كمية من اللقاحات لتوفيره لأكبر عدد ممكن من المواطنين.



ولفت مدبولي إلى أنه من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل إنتاج أول عبوة من لقاح "سينوفاك" الذي يتم تصنيعه في مصر حاليا، متوجها بالشكر للجميع على هذه الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذا الوباء العالمي.









تراجع معدلات الإصابة بكورونا



قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضا حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل فيروس كورونا، وموقف توفير اللقاحات المضادة له، حيث تناولت الوزيرة خلال العرض، الذي قدمته أثناء اجتماع مجلس الوزراء، يم الأربعاء الماضي، الموقف الوبائي لانتشار الفيروس على الصعيدين المحلي والعالمي، وما شهدته معدلات الإصابات الأسبوعية بالفيروس من انخفاض على المستوى المحلي.



وأشارت الوزيرة إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذي أشار إلى انخفاض عدد حالات الاصابات الجديدة بالفيروس لمدة 6 أسابيع، وكذا انخفاض الوفيات لمدة 5 أسابيع على مستوى العالم.