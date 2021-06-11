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كارتيرون: لن أكرر ما فعلته أمام الإسماعيلي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن واقعة طرده في لقاء الإسماعيلي بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وشدد على أنه ليس سعيدا بطرده وأن ما حدث منه خطأ ومن الصعب تكراره.

وأكد المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الزمالك خاض في هذه الفترة مباريات كثيرة وكان الفريق مضغوطا، وأوضح أنه فوجئ بالحكم يشهر البطاقات الملونة بصورة مبالغ فيها للاعبي الزمالك، وكأن الأمر موجه ضد فريقه، وهو ما تسبب في عصبيته ودفعه للنزول لأرض الملعب.

وقال كارتيرون :” لم يكن من المفترض أن أقدم على فعل ذلك التصرف بالرغم من الظلم التحكيمي الذي كان يتعرض له فريقي”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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