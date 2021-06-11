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إنجاز جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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توج الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، المُقدمة من شركة بريستول ستريت الراعية لرابطة اللاعبين المحترفين، وذلك إثر حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير.

وهنأت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" صلاح قائلة:"تهانينا لمحمد صلاح بعد اختياره أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي موسم 2020/2021 بتصويت الجماهير".

وحسم صلاح المنافسة على  الجائزة بعد صراع شرس مه عدد من أفضل لاعبي البريميرليج، وهم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، وأولي ويتكنز، مهاجم أستون فيلا، وكيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بالإضافة لباتريك بامفورد، مهاجم ليدز يونايتد وهاري كين، نجم توتنهام هوتسبير وهداف البريميرليج في الموسم المنقضي.

واستحوذ الفرعون على أعلى نسبة تصويت في استفتاء الشركة الراعية لرابطة المحترفين الذي تم إطلاقه يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما خاض الفرعون 37 مباراة مع ليفربول في الموسم المنقضي بالدوري الإنجليزي، أحرز فيهم 22 هدفًا وصنع 5 آخرين.

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