Advertisements

قائد ويلز: لا نشعر بأي ضغوط في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال جاريث بيل، قائد منتخب ويلز لكرة القدم، إن فريقه لا يشعر بأي ضغوط في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" من أجل محاكاة نجاحهم في البطولة قبل خمسة أعوام.

ويستهل منتخب ويلز مشاركته في البطولة أمام المنتخب السويسري في باكو يوم السبت المقبل، وسيواجه أيضا منتخبي إيطاليا وتركيا في المجموعة الأولى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن بيل أحد ثمانية لاعبين شاركوا مع منتخب ويلز عندما وصلوا للدور قبل النهائي في فرنسا، عندما كان كريس كولمان هو مدرب المنتخب، ولكن بيل لا ينظر لأبعد من مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب السويسري.

وقال بيل في مؤتمر صحفي: "بسبب ما تحقق في عام 2016 سيقول الناس إنه ربما ينبغي أن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ولكن لدينا فريقا جديدا كما أنها بطولة مختلفة".

وأضاف:"من الصعب أن نقول من المرشح، ولكن لدينا بعض المباريات الصعبة ونحن قمنا بالاستعداد للجميع".

وأكد :"عقليتنا هي المحاولة وعبور هذه المجموعة- وسنبدأ الأمور من هناك".

في الوقت نفسه، أصبح آرون رامسي جاهزا للعب مع منتخب ويلز في مباراة الفريق الافتتاحية باليورو، وفقا لما أكده المدرب المؤقت روبرت بيج.

ولم يشارك رامسي في المران قبل الأخير لمنتخب ويلز يوم الخميس بعدما استعاد جاهزيته البدنية في الأسابيع الأخيرة، ولكنه سيكون مشاركا في المباراة التي ستقام على ملعب باكو الأولمبي.

وسيتم الانتظار لمعرفة ما إذا كان رامسي سيشارك من بداية المباراة أو كبديل، ولكن بويج قال في مؤتمره الصحفي قبل المباراة أن لاعب وسط يوفنتوس سيكون متاحا للعب.

وقال بويج عن غياب رامسي عن الحصة التدريبية :" كان هذا دائما جزء من الخطة".

وأضاف :"نحن هنا معنا 26 لاعبا جاهزين، ومتشوقون للعب، وآرون يقع في هذه الفئة. إنه جاهز".

ولعب رامسي 19 مباراة فقط من أصل 44 مباراة خاضها منتخب ويلز منذ يورو 2016، ولعب لوقت محدود في الأشهر الأخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ويلز بيل (يورو 2020)

أخبار تهمك

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - كارتيرون يطلق تصريحًا ناريًا بشأن رحيله عن الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوضح موقف ساسي القانوني من استكمال الموسم مع الأبيض

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ يوم

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ يوم

إنجاز جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 13 دقيقة

بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 21 ساعة

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

لقاء سويدان: أنا مريضة ومحتاجة دعواتكم (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ويلز تفوز على المجر وتتأهل ليورو 2020

الإصابة تبعد دي ليخت عن البروفة الأخيرة لهولندا قبل اليورو

مجموعات اليورو (1).. حلم اللقب الثاني للطليان يصطدم بطموحات تركيا وسويسرا وويلز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

02:01 م

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

05:00 م

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

01:30 م

بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

03:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا