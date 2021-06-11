صفع ماكرون على وجهه وبايدن يبدأ أولى جولاته الخارجية.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 5 يونيو 2021، وحتى اليوم الجمعة 11 يونيو 2021:









المغرب يطرح أول جوار سفر للمحصنين ضد كورونا



أعلن المغرب، يوم السبت الماضي، عن طرح أول جواز سفر في العالم العربي للأفراد الذين تلقوا التطعيم بلقاح فيروس "كورونا" المستجد.



وقالت الحكومة المغربية إنها أصدرت "جواز سفر تلقيحي" للذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 7 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني "لقاح كورونا"، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، ونقلته وكالة "سبوتنيك".



وأضافت حكومة المغرب أنه "يمكن تحميل الجواز التلقيحي الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي".



كما أوضحت أنه "يمكن أيضا سحب الجواز التلقيحي في شكل ورقي لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني".



وشدد بيان الحكومة المغربية أن "الجواز التلقيحي يشكل وثيقة رسمية، آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج".











البرلمان الأردني يقرر فصل النائب أسامة العجارمة



قرر مجلس النواب الأردني، يوم الأحد الماضي، فصل النائب أسامة العجارمة بعد التصريحات التي أدلى بها قبل أيام.



وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب الأردني، بأغلبية كبيرة وفي جلسة مغلقة على قرارات لجنته القانونية والتي تضمنت التوصية بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاما واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس".



وفور صدور قرار التجميد توسعت المسألة فظهرت فيديوهات وتصريحات للعجارمة اعتبرت خارجة عن سياق الدستور، بحسب نواب.











وفاة زعيم جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا



أعلن فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، في تسجيل صوتي، عن وفاة زعيم جماعة بوكو حرام، التابعة له، في نيجيريا، أبوبكر شيكاو.











اغتيال ضابط كبير في المخابرات العراقية



أعلنت السلطات العراقية، يوم الإثنين الماضي، اغتيال ضابط كبير فى جهاز المخابرات العراقية شرقى العاصمة بغداد، دون ورود أى تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث، وفقًا لوسائل إعلام محلية.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر أمني قوله إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ضابط برتبة عقيد فى جهاز المخابرات، ضمن منطقة البلديات، شرقى العاصمة بغداد"، مؤكدًا أن "الحادث أسفر عن مقتل الضابط فى الحال".











تسجيل جديد يفضح مستشار ترامب



مارس مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب، رودي جولياني، الضغط على حكومة أوكرانيا عام 2019 لفتح تحقيق بمزاعم تتهم جو بايدن بتنفيذ مؤامرة،حسبما كشفت شبكة CNN الأمريكية.



وكشف تسجيل يجمع جولياني والدبلوماسي الأمريكي كرت فولكر، وكبير مستشاري الرئيس الأوكراني أندري يرماك، اتصال "ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الشهير"، وهو جزء محوري من محاكمة ترامب التي كادت تؤدي لعزله، عندما اتهم بطلب المساعدة من الرئيس الأوكراني في حملته الانتخابية".



وطلب جولياني، خلال الاتصال الذي تبلغ مدته 40 دقيقة، مرارا من يرماك أن يعلن زيلينسكي عن فتح كييف تحقيقا بقضايا فساد مرتبطة ببايدن في أوكرانيا بالإضافة إلى الادعاء أن بلاده تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لمنع انتخاب ترامب.



ووفقًا للتسجيل المسرب، قال جولياني إن "الأمر سيجعل العلاقات الأمريكية-الأوكرانية أفضل"، مؤكدا أن "هذه الخطوة ستفسح المجال أمام زيارة زيلينسكي إلى أمريكا".



وأوضحت شبكة CNN، أن "التسجيل يبرز حقيقة مباشرة حول واحدة من أكثر لحظات رئاسة ترامب التي كان لها تبعات".



وقد رفض جولياني، التعليق على التسجيل في وقت سابق، وأكد أنه "لم يرتكب أي شيء خاطئ بالنسبة لأوكرانيا".













شاب يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه



نشرت وسائل إعلام عدة، مقطع فيديو، يظهر تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصفعة قوية على وجهه، من قبل أحد الشبان، خلال تحيته لجماهير اجتمعت للقائه.



وألقت السلطات الفرنسية، القبض على شخصين، بعدما صفع رجل الرئيس إيمانويل ماكرون على وجهه، خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرق فرنسا، حسبما قالت قناة (بي إف إم) التلفزيونية وإذاعة (آر إم سي)، يوم الثلاثاء الماضي.













بايدن يبدأ أولى رحلاته الخارجية منذ توليه منصبه



غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء الماضي، الولايات المتحدة، متوجها إلى بريطانيا، في أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه، في مهمة تستغرق ثمانية أيام لإعادة بناء العلاقات عبر الأطلسي المتوترة خلال عهد ترامب وإعادة صياغة العلاقات مع روسيا.















وفاة نائبة في مجلس الدوما الروسي



توفيت، أمس الخميس، في موسكو النائبة في مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، لاريسا شويغو، وهي شقيقة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.



ونقل المكتب الصحفي لكتلة حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، التي كانت لاريسا شويغو عضوة فيها، عن تصريح رئيسها، سيرغي نيفيروف: "أعبر عن تعازيي العميقة لأقرباء لاريسا شويغو".



ولم يقدم نيفيروف أي تفاصيل حول سبب وفاة لاريسا شويغو.



وولدت لاريسا شويغو في 21 يناير عام 1953. وكانت تحتل منصب نائب رئيس لجنة الرقابة والتنظيم في مجلس الدوما الروسي من حزب "روسيا الموحدة".











عدد المصابين بالـ"الفطر الأسود" في الهند يتجاوز 31 ألف شخص



أفادت قناة "NDTV" بأن إجمالي عدد المصابين بـ"الفطر الأسود" في الهند ارتفعت إلى 31216 شخصا، فيما يبلغ عدد الوفيات بسببه 2109.



وقالت القناة إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في ولاية ماهاراشترا (7057 إصابة ووفاة 609 أشخاص) وتليها ولاية غوجارات (5418 إصابة ووفاة 323 شخصا).