الزمالك يوضح موقف ساسي القانوني من استكمال الموسم مع الأبيض

كشفت الشئون القانونية بنادي الزمالك عن موقف فرجاني ساسي، لاعب الفريق حال عدم استكماله للموسم مع الأبيض.





وقال طارق جبريل، المدير المالي الحالي بالزمالك، في تصريحات لقناة إم بي سي مصر :"فرجاني حصل على كامل مستقحاته المتأخرة، وأرسل لنا خطابا يفيد بأن 30 مايو هو آخر موعد لسداد مستحقاته المتأخرة".





وتابع :"بالفعل تمكنا من دفع المستحقات قبل هذه المهلة، والكرة في ملعبه الآن، ومن المفترض أن يعود إلى القاهرة يوم 15 أو 16 كما أعلن".



