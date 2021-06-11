Advertisements
الزمالك يوضح موقف ساسي القانوني من استكمال الموسم مع الأبيض
الجمعة 11/يونيو/2021 - 04:31 م
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت الشئون القانونية بنادي الزمالك عن موقف فرجاني ساسي، لاعب الفريق حال عدم استكماله للموسم مع الأبيض.
وقال طارق جبريل، المدير المالي الحالي بالزمالك، في تصريحات لقناة إم بي سي مصر :"فرجاني حصل على كامل مستقحاته المتأخرة، وأرسل لنا خطابا يفيد بأن 30 مايو هو آخر موعد لسداد مستحقاته المتأخرة".
وتابع :"بالفعل تمكنا من دفع المستحقات قبل هذه المهلة، والكرة في ملعبه الآن، ومن المفترض أن يعود إلى القاهرة يوم 15 أو 16 كما أعلن".
وأكمل :"لن نستبق الأحداث، وهناك محامي وشؤون قانونية يدرسون من الناحية القانونية البدائل الموجودة، وننتظر حتى منتصف الشهر الجاري قبل الحديث عن موقفنا النهائي، وننتظر تنفيذ وعده بالعودة إلى القاهرة بعد معسكر تونس، وسيصدر بيانا من الزمالك يوضح كل شيء.. قد يكون ساسي وقع لناد آخر أو لا يرغب في اللعب بنادي الزمالك خلال الوقت الحالي".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements