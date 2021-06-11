Advertisements

وزير الاستثمار السوداني: سنكون دائما سندًا للإخوة في مصر

الجمعة 11/يونيو/2021 - 04:26 م
وزير الاستثمار السودانى- أرشيفية
وزير الاستثمار السودانى- أرشيفية
أحمد الشيخ
Advertisements
قال وزير الهادي إبراهيم، وزير الاستثمار السوداني إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع الجانب المصري تقوم على تحقيق التكامل بين مصر والسودان في مشروعات التنمية في كافة المجالات خصوصا إمداد السودان بالكهرباء ، ومشروعات البنية التحتية وتبادل الخبرات في كافة المجالات الاقتصادية وخصوصا الطاقة والتعدين والزراعة والثروة الحيوانية.

وأكد وزير الاستثمار السودان، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية اليوم الجمعة، أن الاتفاق يقوم على تحقيق المصلحة المتبادلة ، مشددا على أن مصر ستكون دائما سند وعضد للأخوة في مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي.

واضاف وزير الاستثمار السوداني  كان الرئيس السيسي سند مباشر داعم للسودان في مؤتمر باريس، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما كلف السودان الكثير لسنوات.

وقال وزير الاستثمار السوداني أن خطاب الرئيس السيسي في مؤتمر باريس كان داعم للسودان بشكل كبير وهو ما شجع مؤسسات التمويل الدولية على فتح آفاق جديدة مع السودان، كما أن الرئيس السيسي قدم دعم مادي مباشر للسودان من خلال ضمان ديونها، وكان دور الرئيس السيسي واضح جدا من البداية.

واضاف أن مذكرة التفاهم تعد  ترجمة حقيقية لدعم مصر القوي للسودان في كافة مجالات الاقتصاد والاستثمار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاستثمار هيئات الاستثمار الافريقية مصر والسودان السودان اخبار مصر

أخبار تهمك

لقاء سويدان: أنا مريضة ومحتاجة دعواتكم (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ يوم

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلق تصريحًا ناريًا بشأن رحيله عن الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يوضح موقف ساسي القانوني من استكمال الموسم مع الأبيض

منذ ساعة و 8 دقيقة

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 20 ساعة

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 4 ساعات

إنجاز جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ 39 دقيقة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ يوم

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

دعم السودان في تحقيق الأمن أبرزهم.. تفاصيل كلمة "السيسي" من المؤتمر الصحفي مع البشير

بعد مباحثات السيسي وحمدوك.. أهم المحطات التاريخية بين مصر والسودان

وزير المالية السوداني: فرنسا تعلن إسقاط الديون عن البلاد

عضو مجلس الشيوخ: العلاقات المصرية السودانية قوية ووطيدة ونسعى لتحقيق التكامل (فيديو)

السيسي: مصر ستظل داعمة للسودان قلبًا وقالبًا من أجل التنمية والازدهار

أجرى مباحثات مع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء.. تفاصيل زيارة السيسي للسودان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

02:01 م

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

05:00 م

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

01:30 م

بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

03:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا