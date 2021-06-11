وزير الاستثمار السوداني: سنكون دائما سندًا للإخوة في مصر

قال وزير الهادي إبراهيم، وزير الاستثمار السوداني إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع الجانب المصري تقوم على تحقيق التكامل بين مصر والسودان في مشروعات التنمية في كافة المجالات خصوصا إمداد السودان بالكهرباء ، ومشروعات البنية التحتية وتبادل الخبرات في كافة المجالات الاقتصادية وخصوصا الطاقة والتعدين والزراعة والثروة الحيوانية.





وأكد وزير الاستثمار السودان، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية اليوم الجمعة، أن الاتفاق يقوم على تحقيق المصلحة المتبادلة ، مشددا على أن مصر ستكون دائما سند وعضد للأخوة في مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي.





واضاف وزير الاستثمار السوداني كان الرئيس السيسي سند مباشر داعم للسودان في مؤتمر باريس، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما كلف السودان الكثير لسنوات.





وقال وزير الاستثمار السوداني أن خطاب الرئيس السيسي في مؤتمر باريس كان داعم للسودان بشكل كبير وهو ما شجع مؤسسات التمويل الدولية على فتح آفاق جديدة مع السودان، كما أن الرئيس السيسي قدم دعم مادي مباشر للسودان من خلال ضمان ديونها، وكان دور الرئيس السيسي واضح جدا من البداية.





واضاف أن مذكرة التفاهم تعد ترجمة حقيقية لدعم مصر القوي للسودان في كافة مجالات الاقتصاد والاستثمار.