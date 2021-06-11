سر أكلة الملوخية.. 44 مواطنًا أصيبوا بتسمم في قنا



تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا بلاغا بإصابة ٤٤ مواطنا بينهم ١٤ طفل بحالة تسمم غذائي بقرية أبنود بمركز قنا.



انتقل إلى مكان الحادث اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا حيث تبين أنه أثناء حضور أهالي القرية حفل زفاف أحد أبناء القرية أصيبوا بحالات قيئ وإسهال عقب تناولهم وجبة لحوم وملوخية.

وأشرف الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق الإسعاف على توفير ١٠ سيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى قنا العام.



وقرر الدكتور محمد الديب مدير عام مستشفى قنا العام إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى لسرعة علاج المصابين.

وأكد أنه تم خروج جميع المصابين من المستشفى باستثناء ٦ مصابين مازالوا تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة وحالتهم مستقرة.



أصيب ٤٤ مواطنا بحالة تسمم غذائي بقرية أبنود بقنا إثر تناولهم وجبة ملوخية في حفل زفاف.