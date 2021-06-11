إصابة طالبتين بجامعة الأزهر أثر إطلاق العاب نارية في حفل زفاف

أصيبت طالبتين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، جراء إطلاق العاب نارية في حفل زفاف بجوار مسكنهما.









بدوره، اطمأن الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، على الحالة الصحية للطالبتين،نهى عبد الرحيم بالفرقة الأولى بكلية التجارة بأسيوط، والطالبة إيمان طارق عاصم بالفرقة الثانية بكلية الشريعة و القانون بفرع الجامعة بأسيوط، اللتين أصيبتا أمس بحي الوليدي.





واصببت الطالبين على إثر إطلاق ألعاب نارية بحفل زفاف بجوار مقر سكنهما، مما أسفر عن إصابة الطالبتين، وتم نقلهما إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الحالة الصحية للطالبتين مستقرة ولا داعى للقلق .





وصرح نائب رئيس جامعة الأزهر، ان الجهات المسئولة قامت بالفعل بالقبض على المتسبب فى الحادث.



