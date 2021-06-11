السبت.. نجوم "ولاد ناس" ضيوف عمرو الليثي على "الحياة"





في سهرة فنية خاصة في العاشرة مساء السبت المقبل من برنامج واحد من الناس يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي نجوم مسلسل " ولاد ناس " الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان ، أحمد وفيق ، ايهاب فهمي والمخرج والمؤلف هاني كمال





يتناول اللقاء كشف كواليس العمل الذي اشاد به الجميع والذي ناقش بجرأة وفن اخطر القضايا الاجتماعية التي نعاني منها





وكيف تعامل النجوم مع ادوارهم واهم المشاهد التي قدموها





وهل استوحي المسلسل أحداثه من احداث حقيقية ؟ولماذا قرر مؤلفه ان يقوم بإخراجه





حكايات وأسرار جديدة عن العمل الذي قدم رؤية درامية وفنية جديدة ومثيرة



