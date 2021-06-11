بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

كشفت تقارير إعلامية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تلقي محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا مغريًا للانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال الإعلامي إسلام صادق أن الونش مدافع تلقى عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم الجاري.





وأكد صادق أن الونش تلقى عرضًا كبيرًا من نادي بيراميدز بقيادة ممدوح عيد المدير التنفيذي للفريق، بلغت قيمته المالية مليون ونصف المليون دولار.



