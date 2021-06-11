Advertisements

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

الجمعة 11/يونيو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير إعلامية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تلقي محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا مغريًا للانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي إسلام صادق أن  الونش مدافع تلقى عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم الجاري.

وأكد صادق أن الونش تلقى عرضًا كبيرًا من نادي بيراميدز بقيادة ممدوح عيد المدير التنفيذي للفريق، بلغت قيمته المالية مليون ونصف المليون دولار.

وأضاف إلى أن الونش تلقي أيضًا عرضًا أخر من أحد أندية الدوري السعودي، وهو ما دفع اللاعب إلى المطالبة بتعديل عقده داخل نادي الزمالك ، خاصةً أنه يتقاضى ثلاثة ملايين جنيهاً فقط، وهو ما لا يتناسب مع المستوى الفني الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الونش النصر الزمالك

أخبار تهمك

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 20 ساعة

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ يوم

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يوضح موقف ساسي القانوني من استكمال الموسم مع الأبيض

منذ ساعة و 8 دقيقة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

إنجاز جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 11 دقيقة

لقاء سويدان: أنا مريضة ومحتاجة دعواتكم (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ يوم

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلق تصريحًا ناريًا بشأن رحيله عن الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

المستشار تركي آل الشيخ يرفض عرضا مغريا لبيع نادي بيراميدز

أهلي جدة يصارع الاتحاد على ضم نجم الزمالك

خطوة واحدة تفصل انتقال "محمود علاء" إلى أهلي جدة

عاجل.. بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لخطف حجازي من الأهلي

رضا عبد العال يطالب الزمالك بعدم التعاقد مع عمر جابر لهذا السبب؟

رضا عبد العال يطالب الزمالك بعدم التعاقد مع عمر جابر لهذا السبب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

02:01 م

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

05:00 م

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

01:30 م

بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

03:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا