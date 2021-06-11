Advertisements

رئيس الوزراء يلتقى أمين عام سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وامكيلى مين، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وحضر اللقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أثناء مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن تمنياته بأن يسهم إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية فى زيادة حجم التبادل التجارى بين دول القارة، بما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو وزيادة فرص العمل. وأضاف أن سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية يقع عليها دور كبير فى ضمان التطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية، وحث مزيد من الدول الأفريقية على التصديق على الاتفاقية.

من جانبه، أكد الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أنه سيقوم بجولة فى عدة دول فى شرق وغرب أفريقيا، لحثها على التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية.

كما أعرب عن شكره لمصر لأنها فى طليعة الدول الداعمة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وتبذل جهودًا مشكورة فى تعزيز العمل الأفريقى المشترك.

واختتم وامكيلى مين حديثه بالإشارة إلى أنه سوف يطلع رئيس الوزراء خلال زياراته القادمة لمصر على تطورات الجهود الجارية بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.



رئيس الوزراء يلتقى أمين عام سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
رئيس الوزراء يلتقى أمين عام سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
رئيس الوزراء يلتقى أمين عام سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
رئيس الوزراء يلتقى أمين عام سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ يوم

لقاء سويدان: أنا مريضة ومحتاجة دعواتكم (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلق تصريحًا ناريًا بشأن رحيله عن الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 21 ساعة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 20 ساعة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ يوم

الزمالك يوضح موقف ساسي القانوني من استكمال الموسم مع الأبيض

منذ ساعة و 10 دقيقة

بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

إنجاز جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

02:01 م

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

05:00 م

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

01:30 م

بتصويت الجماهير.. صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

03:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا