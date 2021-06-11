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مدبولى: توجيهات دائمة من الرئيس السيسي بالتعاون الكامل مع الأشقاء في السودان

الجمعة 11/يونيو/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور الهادى محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية السودان، وحضر اللقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة، بتوجيه التهنئة للوزير السودانى على توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، معربًا عن أمله فى أن تسهم المذكرة فى تعزيز العلاقات الاستثمارية مع السودان الشقيق، لا سيما وأن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون الكامل مع الأشقاء فى السودان.

من جانبه، نقل وزير الاستثمار والتعاون الدولى السودانى تحيات رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك إلى الدكتور مدبولى، معربًا عن ثقته فى أن المذكرة التى تم توقيعها سوف تفيد السودان، وتسهم فى تعزيز العلاقات الأخوية المتنامية بين الشعبين المصرى والسودانى.

كما أعرب الوزير السودانى عن عميق شكر السودان للرئيس السيسى على مواقفه القوية الداعمة للسودان، وكلمته المناصرة لقضايا السودان فى مؤتمر باريس الأخير. 

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