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محمد رمضان ينتهي من تصوير كليبه الجديد "ثابت".. وطرحه خلال أيام

الجمعة 11/يونيو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يستعد الميجا ستار محمد رمضان، لطرح أحدث كليباته الغنائية التي تحمل إسم "ثابت"، خلال الأيام المقبلة عبر قناته على يوتيوب.

وانتهى رمضان، من تصوير كليبه الجديد الذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي بعد عدة نجاحات بينهما منها "الأسطورة" و"البرنس" وكليب أغنية"رايحين نسهر - بم بم".

ويضم فريق عمل الكليب الغنائي الجديد "ثابت" كل من كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبد العاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايلست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان نشر مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام، فيديو بصحبة ابنته، وعلق:"صباح النجاحات في طريقي لتصوير كليب ثابت مع المخرج محمد سامي، بعد الأسطورة والبرنس وبم بم، استنونا في ثابت، ثقة في الله نجاح".

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